Maddie McCann | ecco il risultato del test del Dna su Julia Wendell

(Di martedì 4 aprile 2023) , la donna che si è detta convinta di essere la bimba scomparsa, grazie alla sua particolare somiglianza con, la bambina inglese scomparsa nel nulla mentre era in vacanza in Portogallo con i suoi familiari, ha chiesto di effettuare ildel Dna, per avere la certezza che fosse lei. Ilè stato effettuato, ma i risultati hanno confutato l’ipotesi che la donna fosse. Il, infatti, ha accertato cheè «È assolutamente polacca al 100%». A dirlo, è stata la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che ha aiutatoin questa vicenda. «È in piccola percentuale lituana e russa, ma i risultati deimostrano che è polacca», ha poi ...

Diceva di essere, la bambina rapita nel maggio 2007 in Portogallo, e invece ha fatto una terribile scoperta. Julia W. potrebbe aver scoperto di essere malata di leucemia. Dopo le dichiarazioni clamorose ...Voleva solo provare di essere, ma Julia W. potrebbe aver scoperto di essere malata di leucemia . I medici infatti, le hanno chiesto ulteriori analisi. Dopo alcune dichiarazioni clamorose, colei che sosteneva - fino ...

READ MORE - Girl claiming to be Madeleine McCann 'suffered skull fracture' as child ... highlight similarities between her appearance and that of Maddie, and offer more insight into her relationship ...La donna che ritiene di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa il 3 maggio del 2007 ... nelle scorse settimane ha dichiarato sui social media di essere la scomparsa di Maddie. Julia ha ...