Macron e von der Leyen a Pechino testano la sicurezza economica europea (Di martedì 4 aprile 2023) Mercoledì 5 aprile il presidente francese, Emmanuel Macron, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saranno a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. La visita arriva in un momento in cui diverse capitali europee vorrebbero affrontare in diversi modi il dossier dei rapporti con la Cina, mentre VdL cerca di presentare un fronte unito anche agli occhi degli alleati statunitensi. Tuttavia, come fa notare l'analista Noah Barkin, esperto di Cina del German Marshall Fund, il supporto di Parigi e Berlino su questa linea non è affatto scontato. L'Europa è stata alimentata per decenni da un motore franco-tedesco, ma una serie di episodi negli ultimi anni sembrano avere interrotto questa dinamica. I rapporti con Pechino sono un dossier particolarmente scottante.

