"Ma le ha fatto male!?". GF Vip 7, Tavassi colpisce Oriana in piena diretta: "Scusami, ti prego" (Di martedì 4 aprile 2023) Incredibile episodio proprio nella finale del GF Vip 7. Protagonisti Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, che hanno instaurato un rapporto di amicizia all'interno del programma ma si sono subito sfidati al televoto col successo della venezuelana e l'eliminazione del fratello di Guendalina. Alla fine a trionfare è stata Nikita Pelizon, che ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli Spartani conquistando il montepremi da 100mila euro, anche se 50mila saranno devoluti ad un ente di beneficenza. Ma al GF Vip 7 Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, insieme agli altri che si stavano giocando la finalissima con loro, hanno cominciato a ballare in maniera sfrenata mentre Orietta Berti intonava la sua canzone Mille, che le ha garantito un successo straordinario. Ma il fidanzato di Micol Incorvaia ha compiuto un gesto inaspettato ...

