M5S, Villani: "Solidarietà a Dario Vassallo per le minacce di morte ricevute" (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Esprimo a nome del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno tutta la mia Solidarietà a Dario Vassallo, destinatario di minacce di morte da parte di gente senza scrupoli. Conosco e stimo Dario e so che non si farà certo intimidire dalle minacce. Come Movimento 5 stelle siamo vicini a Dario che non ha mai avuto remore nel denunciare le azioni di chi, con le armi del terrore e della prepotenza, prova a imporre il suo dominio sulla nostra gente. Dobbiamo estirpare le infiltrazioni criminali nelle istituzioni e pubbliche amministrazioni che frenano lo sviluppo della nostra terra, del Mezzogiorno e non favoriscono la meritocrazia. Perdiamo i nostri giovani e i nostri talenti. La nostra popolazione invecchia. ...

