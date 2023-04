M5S, Gubitosa: “Il riassetto dei territori darà i suoi frutti in futuro” (Di martedì 4 aprile 2023) Michele Gubitosa, vice presidente M5S, che bilancio si sente di fare dell’ultima tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia? “Il risultato del Movimento 5 Stelle non può sicuramente soddisfarci, ma sappiamo che le elezioni amministrative non ci hanno mai visto brillare e che il Nordest è da sempre un feudo del centrodestra. Abbiamo avviato un processo di radicamento sui territori, ma ovviamente necessita di tempo per portare i suoi frutti. Siamo fiduciosi del fatto che in futuro saremo in grado di dire la nostra anche nelle competizioni elettorali locali. In Friuli, Fedriga partiva da Governatore uscente, da cinque anni di grande visibilità. Moretuzzo ha avuto poco tempo per fare conoscere se stesso e le sue idee, si è battuto con le armi di cui poteva disporre e ha svolto un lavoro che è davvero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Michele, vice presidente M5S, che bilancio si sente di fare dell’ultima tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia? “Il risultato del Movimento 5 Stelle non può sicuramente soddisfarci, ma sappiamo che le elezioni amministrative non ci hanno mai visto brillare e che il Nordest è da sempre un feudo del centrodestra. Abbiamo avviato un processo di radicamento sui, ma ovviamente necessita di tempo per portare i. Siamo fiduciosi del fatto che insaremo in grado di dire la nostra anche nelle competizioni elettorali locali. In Friuli, Fedriga partiva da Governatore uscente, da cinque anni di grande visibilità. Moretuzzo ha avuto poco tempo per fare conoscere se stesso e le sue idee, si è battuto con le armi di cui poteva disporre e ha svolto un lavoro che è davvero ...

