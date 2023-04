L'uomo sulla strada, su Prime Video in streaming da oggi (Di martedì 4 aprile 2023) Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy sono i protagonisti del thriller L'uomo sulla strada, disponibile in streaming su Amazon Prime Video da oggi 4 aprile 2023. L'uomo sulla strada, il thriller con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy diretti da Gianluca Mangiasciutti, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 4 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Il film è l'opera prima del regista e sceneggiatore dei cortometraggi di successo Dove l'acqua con altra acqua si confonde - candidato al Premio David di Donatello e al Globo d'Oro -, A girl like you - presentato alle Giornate degli Autori, vincitore del Premio Nuovo Imaie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 aprile 2023) Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy sono i protagonisti del thriller L', disponibile insu Amazonda4 aprile 2023. L', il thriller con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy diretti da Gianluca Mangiasciutti, arriva insu Amazona partire da4 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Il film è l'opera prima del regista e sceneggiatore dei cortometraggi di successo Dove l'acqua con altra acqua si confonde - candidato al Premio David di Donatello e al Globo d'Oro -, A girl like you - presentato alle Giornate degli Autori, vincitore del Premio Nuovo Imaie ...

