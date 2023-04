L’uomo senza sonno | Christian Bale dimagrito per il film | ecco come

(Di martedì 4 aprile 2023) L’impressionante trasformazione fisica dinedubbio l’aspetto più memorabile del thriller psicologico targato 2004, diretto da Brad Anderson. Ilè rimasto impresso soprattutto per l’incredibile dimagrimento di, che per girarlo ha perso quasi 27 kg, arrivando a pesare soltanto 56 kg (l’attore è alto 1,83 m). Scheletrico e ridotto a pelle e ossa,ha trasformato la sua immagine dopo una dieta ferrea a base di una scatoletta di tonno, una tazza di caffè nero e una mela al giorno. Per un totale di sole 200 calorie quotidiane (il fabbisogno medio di un uomo adulto è di 2000). Niente di più. O meglio, quasi.ha ammesso di averci dato dentro con sigarette e whisky, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Un’auto prende fuoco con una persona a bordo, la scena viene ripresa da qualcuno con un cellulare che se ne va sen… - Italiantifa : Lei si chiama Kebrat, lui Pietro. Lei è la ragazza che, nell’ottobre di sette anni fa, è arrivata sul molo di Lampe… - rafgri70 : RT @RaiQuattro: Alle 23.50 #CinetecaWonderland presenta 'L'uomo senza sonno' (2004) di B. Anderson con C. Bale Da un anno il metalmeccanico… - RaiQuattro : Alle 23.50 #CinetecaWonderland presenta 'L'uomo senza sonno' (2004) di B. Anderson con C. Bale Da un anno il metalm… - DeborahPratali : RT @Eleonor19629519: Nn si è piegato al volere del GF xché avrebbe significato andare contro se stesso ed i suoi principi. Lui ha vinto x a… -

...di un termine veramente poco elegante sulla bocca di undi ... Ah, che smemorato,'ex magistrato "antimafia" , che proprio non ... Anche in questo casoconsiderare la differenza tra ...... se oggi siamo arrivati ad avere in Italia un governo... Sei unconcreto, con i piedi per terra In parte, ma con il teatro ... Voglio continuare in questo modo, un passo alla volta con'..., che ora si troverebbe in un luogo segreto, ha rilasciato ... Ma 'teme patologicamente' per la sua vita, spiega'ex guardai ...internet e smartphone, Putin si informerebbe solo con i media ...