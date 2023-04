Lunga vita alla moda. La buona pratica del riuso (Di martedì 4 aprile 2023) Un jeans di recupero, upcycled, emette fino all’83 per cento di Co2 in meno rispetto a uno prodotto in modo tradizionale, che in genere significa: tessuto con materie prime, cioè con cotone, egiziano; prodotto con filati e tessuti del Pakistan; tagliato e cucito del capo, compresi i processi Wet & Dry (lavaggio, tintura, trattamenti), oltre a finitura e imballaggio, in Cina; distribuito in Italia. alla fine delle belle locuzioni, delle parole alla moda, della terminologia anglosassone che agli italiani piace tantissimo benché gli americani facciano davvero fatica a distinguere fra moda upcycled, moda recycled e vogliano solo sapere dove buttare via le t shirt sformate, restano le buone pratiche. Le “best practice” come le chiamiamo sempre noi esterofili. E l’esempio che Edmond ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) Un jeans di recupero, upcycled, emette fino all’83 per cento di Co2 in meno rispetto a uno prodotto in modo tradizionale, che in genere significa: tessuto con materie prime, cioè con cotone, egiziano; prodotto con filati e tessuti del Pakistan; tagliato e cucito del capo, compresi i processi Wet & Dry (lavaggio, tintura, trattamenti), oltre a finitura e imbggio, in Cina; distribuito in Italia.fine delle belle locuzioni, delle parole, della terminologia anglosassone che agli italiani piace tantissimo benché gli americani facciano davvero fatica a distinguere fraupcycled,recycled e vogliano solo sapere dove buttare via le t shirt sformate, restano le buone pratiche. Le “best practice” come le chiamiamo sempre noi esterofili. E l’esempio che Edmond ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : …meglio del made in Italy in tutto il mondo. Lunga vita al buono e sano vino italiano, alla faccia degli invidiosi… - matteosalvinimi : … qualcuno a Bruxelles vorrebbe imporre. Bene così. Altro che carne da laboratorio, farina di grilli e nutriscore:… - luigimarioleone : RT @ektorcode: CHI vince CORONA TAFALSO vero??????Ha vinto la bellezza fuori e dentro di una ragazza meravigliosa come ??NIKITA??Lunga vita a l… - ZARDyureruomoi : RT @lucy_4com: Credo che la nostra vita si riduca a una lunga passeggiata, dove chi ti vuole veramente bene ti cammina accanto preoccupato… - massimo4951 : RT @lucy_4com: Credo che la nostra vita si riduca a una lunga passeggiata, dove chi ti vuole veramente bene ti cammina accanto preoccupato… -