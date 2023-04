L' ultimo insulto di Toscani | Meloni? Ritardata mentale E poi offende chi vota destra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carolin55556356 : @spinozzi_rosa @BITCHYFit Niente, neppure la malattia può giustificare qualsiasi tipo di insulto. La signora Berti… - PapashaKarlo : RT @Roby86341796: @UltimaGenerazi1 La mia bellissima disgraziata città alla fine ha ricevuto l'ultimo insulto a piazza di Spagna. Vi dispr… - vincenzo5151 : @Ci1812 Ha detto “dimostra demenza”, riferendosi all’ultimo Consiglio europeo e alle dichiarazioni pronunciate al t… - Roby86341796 : @UltimaGenerazi1 La mia bellissima disgraziata città alla fine ha ricevuto l'ultimo insulto a piazza di Spagna. Vi… - PirovanoRobert3 : Continua l'insulto all'intelligenza degl'Italiani da parte di alte cariche postfasciste dello Stato che vogliono ri… -

... Sta assumendo i caratteri di una vero e proprioalla pazienza e all'intelligenza delle persone la nota vicenda del centro diurno per i malati di Alzheimer ad Isernia. L'colpo di scena ...Sui social network Antonella ha lasciato un like ad unin cui la bionda venezuelana veniva ... L'attacco di Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia La guerra tra Antonella Fiordelisi e ...L'abuso di bandiere rosse è unalla funzione primaria della bandiera rossa, introdotta per ... più che per grandi pericoli, viene vista come un'opportunità per dare l'sussulto ad un GP. ...

L'ultimo insulto di Toscani: "Meloni Ritardata mentale". E poi ... ilGiornale.it

Katy Perry torna a far discutere. La popstar, sempre divisiva per le sue parole, in queste ore sta facendo parlare di sé per l'imbarazzante e dolorosa osservazione rivolta nei confronti ...“E’ vero che Allegri è pigro in sede di mercato. Quando gli hanno detto che si potevano prendere Pogba, Di Maria e Paredes ha pensato di alzare il livello della Juventus pagando zero”… Leggi ...