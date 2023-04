L'ultima corsa con la Volkswagen Golf GTI (Di martedì 4 aprile 2023) Un'ultima corsa con la Volkswagen Golf GTI è quello che ci vuole per celebrare un modello che per quasi mezzo secolo ha popolato i sogni di migliaia di giovani patentati di tutta Europa e non solo. La prima Golf GTI fu presentata al Salone di Francoforte del 2015 e aveva 110 CV (contro i 50 e i 70 delle due versioni normali), raggiungeva i 182 km/h e scattava da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. All'epoca era quello che bastava per renderla unica nel suo genere e infatti è proprio lei ad avere inventato il concetto di compatta sportiva che nei decenni seguenti avrebbe portato alla realizzazione di altre piccole arrabbiate a trazione anteriore. La Volkswagen Golf GTI attuale, invece, di CV ne ha ben 245, ha una velocità massima di 250 km/h e per l'accelerazione da 0 a 100 ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 aprile 2023) Un'con laGTI è quello che ci vuole per celebrare un modello che per quasi mezzo secolo ha popolato i sogni di migliaia di giovani patentati di tutta Europa e non solo. La primaGTI fu presentata al Salone di Francoforte del 2015 e aveva 110 CV (contro i 50 e i 70 delle due versioni normali), raggiungeva i 182 km/h e scattava da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. All'epoca era quello che bastava per renderla unica nel suo genere e infatti è proprio lei ad avere inventato il concetto di compatta sportiva che nei decenni seguenti avrebbe portato alla realizzazione di altre piccole arrabbiate a trazione anteriore. LaGTI attuale, invece, di CV ne ha ben 245, ha una velocità massima di 250 km/h e per l'accelerazione da 0 a 100 ...

