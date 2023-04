Lukaku salva l'Inter al 94', 1-1 alla Juve in Coppa Italia (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - Un calcio di rigore di Lukaku a tempo scaduto, in un finale di partita accesissimo, regala all'Inter un'1-1 prezioso in casa della Juventus, nella sfida valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il belga, poi espulso dopo l'esultanza, risponde al vantaggio di Cuadrado siglato una decina di minuti prima. Sarà quindi tutto da decidere nel ritorno tra le squadre di Allegri ed Inzaghi, che si riaffronteranno il 26 aprile a San Siro. In un avvio di gara su ritmi elevati, la prima chance la costruiscono i bianconeri al 4': Locatelli serve in verticale Vlahovic che imbuca per Di Maria, l'argentino avanza e calcia di destro trovando l'opposizione in corner di Handanovic. Con il passare dei minuti le due squadre danno la sensazione di voler tirare un po' il fiato, tant'è che per registrare ... Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - Un calcio di rigore dia tempo scaduto, in un finale di partita accesissimo, regala all'un'1-1 prezioso in casa dellantus, nella sfida valevole per l'andata delle semifinali di. Il belga, poi espulso dopo l'esultanza, risponde al vantaggio di Cuadrado siglato una decina di minuti prima. Sarà quindi tutto da decidere nel ritorno tra le squadre di Allegri ed Inzaghi, che si riaffronteranno il 26 aprile a San Siro. In un avvio di gara su ritmi elevati, la prima chance la costruiscono i bianconeri al 4': Locatelli serve in verticale Vlahovic che imbuca per Di Maria, l'argentino avanza e calcia di destro trovando l'opposizione in corner di Handanovic. Con il passare dei minuti le due squadre danno la sensazione di voler tirare un po' il fiato, tant'è che per registrare ...

