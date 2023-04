Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++FINALE INCREDIBILE IN #JUVENTUSINTER: #LUKAKU ESPULSO, #CUADRADO AMMONITO, ENTRAMBI SALTERANNO IL RITORNO+++ - CorSport : TRE ROSSI E DUE GOL. JUVE-INTER SI DECIDERÀ AL RITORNO Bianconeri in vantaggio con Cuadrado, risponde Lukaku dal d… - Eurosport_IT : 1-1 AD ALTA TENSIONE ALLO STADIUM! ???? Lukaku a tempo scaduto su rigore risponde a Cuadrado: la semifinale d'anda… - 1974Ae7 : @Elbarto_bum_bum @BausciaCafe Cuadrado lo fa davanti a una telecamere e rivolto verso i suoi tifosi, Lukaku lo fa c… - OhWhatFun__ : RT @NonConoscoVG: Sky Sport: 'Insulti da parte dei giocatori e cori razzisti dai tifosi bianconeri a Romelu Lukaku pre-rigore, gli arbitri… -

... trasformato dache poi viene espulso dopo l'esultanza in un finale di match davvero accesissimo. Dopo il triplice fischio continua la baraonda e ne fanno le spese anche Handanovic e, ...Poianimano un finale che si trascina in un rissa (con tre esplulsi) che conferma ancora una volta che Juve - Inter non è una partita come le altre per nessuno.... trasformato dache poi viene espulso dopo l'esultanza in un finale di match davvero accesissimo. Dopo il triplice fischio continua la baraonda e ne fanno le spese anche Handanovic e, ...

Lukaku, Cuadrado, Handanovic: ecco cos'è successo nel finale incandescente La Gazzetta dello Sport

La lite è nata in seguito alla controversia dovuta al doppio giallo subito da Lukaku per l’esultanza polemica rivolta ai tifosi bianconeri dopo il gol del pareggio nerazzurro. La situazione tra ...La Juventus accarezza la vittoria contro l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma l'ingenuità di Bremer all'ultimo minuto di recupero regala a Lukaku il rigore del ... Ho sentito ...