Luis Alberto-Sarri | la furia negli spogliatoi | il retroscena

Con queste parole Sarri aveva provato a gettare acqua sul fuoco nel post partita di Monza, dopo la reazione dial momento della sostituzione. Uno sfogo che, scrive oggi il Corriere dello ...e Milinkovic, poco propensi al sacrificio per caratteristiche, ne hanno tratto giovamento: pressano ma con meno intensità, non si sfiniscono in corse inutili di 40 - 50 metri e possono ...Intendiamoci, non stiamo parlando di elementi che non abbiano qualità (Immobile, Milinkovic Savic,, Felipe Anderson), ma la maggioranza è formata da calciatori normali e in numero appena ...

Luis Alberto furibondo con Sarri: scintille nello spogliatoio e compagni sorpresi. Ieri a Formello… Lazio News 24

Nessun caso Luis Alberto. La Lazio passa a Monza grazie ai gol di Pedro e Milinkovic Savic consolidando il secondo posto in classifica. Lo spagnolo è stato richiamato in panchina per ...Furia Luis Alberto. Non ha digerito il cambio di Monza lo spagnolo e oggi il Corriere dello Sport è tornato sulla sostituzione, entrando nei dettagli della situazione: “I cenni d’intesa con Sarri nel ...