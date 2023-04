Luciana Littizzetto vuole far fuori Fabio Fazio? Quella frase che

(Di martedì 4 aprile 2023) «Non lo cacciano», ha assicurato Italo Bocchino a proposito diin una intervista a Repubblica. Ma assistendo allo show dia Che tempo che fa, su Rai 3, viene quasi il dubbio che sia la stessa comica torinese a faril conduttore Rai più amato dal Pd. Si scherza, ovviamente, ma i telespettatori si sono goduti, nell'ordine: battute assai spinte sul proprio tariffario di OnlyFans, che include pure Bruno Vespa, il Papa in ospedale e il rito pasquale della Lavanda dei piedi, per concludere con un animale impagliato consegnato nelle mani di Antonella Clerici in quanto «il più arrapato del mondo». Un campionario raggelante. Qualche telespettatore avrà storto il naso ascoltando Lucianina rivolgersi direttamente a Bergoglio, fresco di dimissioni: «Toglimi delle curiosità. ...

Quando condividevamo un open space , vent'anni fa, avevamo silenziosamente convenuto che la gag comica che più la rappresentava fosse quella diche, per fare una gatta morta, ...Si parla di OnlyFans , il sito per adulti, a Che Tempo Che Fa. A ironizzare sulle richieste a luci rosse ci pensa. 'Selfie nuda davanti a poster di Peppe Vessicchio - cita ironicamente un esempio - 75 euro. Dormire sul divano in baby doll mentre in tv c'è Bruno Vespa 800 euro'. E ancora, ..."Il più arrapato":in studio, il "regalino" che sconvolge la Clerici - Guarda

