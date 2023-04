Lucas Moura del Tottenham riceve subito il rosso dopo un contrasto orribile

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Everton ehanno pareggiato 1-1 a Goodison Park lunedì sera in uno scontro che ha visto due cartellini rossi consecutivi. Il primo è arrivato poco prima dell’orache Abdoulaye Doucoure ha colpito Harry Kane in faccia. La superstar delha poi portato in vantaggio la squadra ospite dal dischetto 10 minuti. Le squadre erano alla pari in termini di giocatoricheè stato espulso a due minuti dalla fine per un bruttosu Michael Keane. Proprio come Kane, il difensore ha poi stranamente segnato il pareggio nell’ultimo minuto della partita. L’offesa del cartellinodell’attaccante delpuò essere vista nelle immagini ...