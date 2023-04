Luca Zaia torna a fare il pizzaiolo, il governatore al lavoro sul bancone: «Da giovane mi mantenevo così» – Il video (Di martedì 4 aprile 2023) Ha un passato da pizzaiolo il governatore del Veneto Luca Zaia, che anche quest’anno si è cimentato sul bancone con farina e salsa. Già lo scorso anno il leghista aveva dimostrato grande padronanza dell’arte pizzaiola, confessando i suoi trascorsi: «Da giovane per mantenermi gli studi ho fatto anche il pizzaiolo… – aveva detto nella passata edizione del Vinitaly a Verona – fa bene ogni tanto “riprendere la mano” con pasta e pomodoro, per creare un cibo che in Italia è eccellenza». Quest’anno Zaia si è ripetuto assieme ai pizzaioli veronesi Emanuel Facchin e Simone Fabbro, di cui lo stesso governatore ha raccontato sui social: «Utilizzano prodotti del nostro territorio, tra cui l’asparago di Badoere Igp». su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Ha un passato daildel Veneto, che anche quest’anno si è cimentato sulcon farina e salsa. Già lo scorso anno il leghista aveva dimostrato grande padronanza dell’arte pizzaiola, confessando i suoi trascorsi: «Daper mantenermi gli studi ho fatto anche il… – aveva detto nella passata edizione del Vinitaly a Verona – fa bene ogni tanto “riprendere la mano” con pasta e pomodoro, per creare un cibo che in Italia è eccellenza». Quest’annosi è ripetuto assieme ai pizzaioli veronesi Emanuel Facchin e Simone Fabbro, di cui lo stessoha raccontato sui social: «Utilizzano prodotti del nostro territorio, tra cui l’asparago di Badoere Igp». su Open Leggi ...

