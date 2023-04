Lotito su Sarri: «Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già blindato a giugno» (Di martedì 4 aprile 2023) I risultati entusiasmanti della Lazio fanno ben sperare per il futuro della società. In questo momento la difesa biancoceleste è seconda solo al Barcellona nei Top5 campionati europei, con 19 gol subiti. Complici il portiere Ivan Provedel acquistato quest’anno dallo Spezia e una difesa ben consolidata, arricchita nel mercato estivo dall’acquisto di Alessio Romagnoli dal Milan. Entusiasta del progetto è in primis il tecnico Maurizio Sarri, che dopo la vittoria sul Monza nell’ultima giornata di campionato ha dichiarato: «Qui sto bene, tutti mi hanno fatto sentire importante e partecipe. Ho altri due anni di contratto e, se non succedenulla di clamoroso, ho un progetto a lunga scadenza, voglio chiudere qui la carriera e smettere di allenare». L’entusiasmo della squadra ha contagiato anche il presidente della Lazio Lotito, che ha espresso grandi parole di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) I risultati entusiasmanti della Lazio fanno ben sperare per il futuro della società. In questo momento la difesa biancoceleste è seconda solo al Barcellona nei Top5 campionati europei, con 19 gol subiti. Complici il portiere Ivan Provedel acquistato quest’anno dallo Spezia e una difesa ben consolidata, arricchita nel mercato estivo dall’acquisto di Alessio Romagnoli dal Milan. Entusiasta del progetto è in primis il tecnico Maurizio, che dopo la vittoria sul Monza nell’ultima giornata di campionato ha dichiarato: «Qui sto bene, tutti mi hanno fatto sentire importante e partecipe. Ho altri due anni di contratto e, se non succedenulla di clamoroso, ho un progetto a lunga scadenza, voglio chiudere qui la carriera e smettere di allenare». L’entusiasmo della squadra ha contagiato anche il presidente della Lazio, che ha espresso grandi parole di ...

