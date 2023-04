L’ondata dei nazional-conservatori in Europa è inarrestabile? (Di martedì 4 aprile 2023) In Finlandia come in Svezia, crollano i social-democratici e stravincono i partiti di centro-destra. A Helsinki difatti il leader dei conservatori, Petteri Orpo, ha ottenuto la maggioranza dei seggi e potrebbe essere il prossimo primo ministro, al posto della socialdemocratica Sanna Marin. Ma il vero dato eclatante di queste elezioni finlandesi è stato la rimonta del partito nazional-sovranista, i Veri Finladesi, che si piazza come secondo partito per preferenze. La sua leader, Riikka Purra, raggiunge come accaduto a Fratelli d’Italia un risultato storico. E c’è già chi sulle testate internazionali paragona la sua scalata politica a quella del nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riikka Purra leader del partito nazionalista in Finlandia/ FOTO ANSADalla Svezia alla Finlandia L’ondata dei ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 aprile 2023) In Finlandia come in Svezia, crollano i social-democratici e stravincono i partiti di centro-destra. A Helsinki difatti il leader dei, Petteri Orpo, ha ottenuto la maggioranza dei seggi e potrebbe essere il prossimo primo ministro, al posto della socialdemocratica Sanna Marin. Ma il vero dato eclatante di queste elezioni finlandesi è stato la rimonta del partito-sovranista, i Veri Finladesi, che si piazza come secondo partito per preferenze. La sua leader, Riikka Purra, raggiunge come accaduto a Fratelli d’Italia un risultato storico. E c’è già chi sulle testate interi paragona la sua scalata politica a quella del nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riikka Purra leader del partitoista in Finlandia/ FOTO ANSADalla Svezia alla Finlandiadei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaL50331557 : RT @1972book: Forse non tutti sanno che, tredici anni dopo l’Holodomor e a ridosso della WW2, l’Ucraina fu nuovamente oggetto di una carest… - salvalente11 : RT @1972book: Forse non tutti sanno che, tredici anni dopo l’Holodomor e a ridosso della WW2, l’Ucraina fu nuovamente oggetto di una carest… - drndbl : RT @1972book: Forse non tutti sanno che, tredici anni dopo l’Holodomor e a ridosso della WW2, l’Ucraina fu nuovamente oggetto di una carest… - Rog_2 : RT @1972book: Forse non tutti sanno che, tredici anni dopo l’Holodomor e a ridosso della WW2, l’Ucraina fu nuovamente oggetto di una carest… - pietrom79 : RT @1972book: Forse non tutti sanno che, tredici anni dopo l’Holodomor e a ridosso della WW2, l’Ucraina fu nuovamente oggetto di una carest… -

Migranti: in 500 alla deriva, soccorsi difficili per il mare mosso ... dopo il divorzio dei miei genitori - ha detto - . Non c'è posto ... Resta l'emergenza degli arrivi anche attraverso la rotta della ... L'ondata di incitamento all'odio è sfociata in atti di violenza ... Trio, ripartenza dopo le dimissioni di ottobre: si ricandida alla carica di sindaco Mi sono confrontato con tanti di voi, ricevendo un'ondata di ...stato il vostro sindaco ed ho conosciuto lo spirito di sacrificio e l'... mai venuto meno, al di là dei ruoli e delle cariche'. La ... Nessun aumento delle temperature. Tempo fresco e instabile sino a Pasquetta ... responsabile della recente ondata di maltempo che ha interessato ... Il tempo faticherà a stabilizzarsi anche nel corso dei prossimi ... visto che l'alta pressione continuerà a mantenere i suoi massimi ... ... dopo il divorziomiei genitori - ha detto - . Non c'è posto ... Resta'emergenza degli arrivi anche attraverso la rotta della ...di incitamento all'odio è sfociata in atti di violenza ...Mi sono confrontato con tanti di voi, ricevendo un'di ...stato il vostro sindaco ed ho conosciuto lo spirito di sacrificio e'... mai venuto meno, al di làruoli e delle cariche'. La ...... responsabile della recentedi maltempo che ha interessato ... Il tempo faticherà a stabilizzarsi anche nel corsoprossimi ... visto che'alta pressione continuerà a mantenere i suoi massimi ... Vinitaly, Lollobrigida: fermare l’ondata neo-probizionista contro il vino Il Sole 24 ORE