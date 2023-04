Lo spread tra Btp e Bund è stabile in avvio a 184 punti (Di martedì 4 aprile 2023) Lo spread tra Btp e Bund in avvio è stabile a 184 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,11% . 4 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Lotra Btp eina 184. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,11% . 4 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund è stabile in avvio a 184 punti: Il rendimento del decennale italiano sale al 4,11% - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 184 punti base: Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,08% - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 179 punti base: Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,08% - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 185,7 punti: Il rendimento annuo italiano in crescita di 8,1 p… - menthorqitalia : lo spread tra i rendimenti a 10 anni europeo ed americano spinge al rialzo il cambio EUR/USD, i dati sull'inflazion… -