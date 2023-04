Lo sfogo di Fognini | “La mia classifica andata a p*****e”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 aprile 2023) Il tennista ligure è tornato a vincere Non è un bel momento per Fabio. Non ci sono solo le crisi tennistiche di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Da ormai diverso tempo, il veterano del tennis azzurro,, fatica e non poco a ritrovare continuità e vittorie. Nella giornata di ieri, 3 aprile, ha però vinto nel primo turno del torneo di Estoril.ha vinto il derby azzurro con il qualificato Giannessi. Sulla terra, da sempre la superficie dove ha reso di più, si sono riviste buone cose. Il ligure era reduce da quattro sconfitta di fila, eliminato a Santiago e all’esordio nei Masters di Indian Wells e Miami. A 36 anni però può ancora fare e dire tanto nonostante nel ranking ATP sia scivolato alla posizione numero 97- Al termine del match vinto in Portogallo ha detto: “Ho bisogno di partite e vittorie. La mia ...