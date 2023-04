Lo sfogo della studentessa di Ferrara davanti a Mattarella | «Il sistema delle performance è malato | basta con i suicidi» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023) «Sono un fallimento, non merito di vivere». Questo è stato il pensiero di Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti dell’Università di, quando aveva scoperto di non aver passato il test per entrare a medicina. A dirlo è stata lei stessa rivolgendosi al presidenteRepubblica Sergio, presente all’inaugurazione del 632esimo anno accademico dell’ateneo estense. Dal teatro comunale ha dichiarato: «Queste parole sono uscite dalla stessa boccapersona che oggi sta parlando di fronte a voi, le ha dovute sentire e subire mia madre quando dopo il test di medicina ho percepito di non avercela fatta, per la seconda volta. Che esagerazione per un test che si può riprovare l’anno successivo», ha continuato laaccusando il «mito...