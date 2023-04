Lo scontro tra treni a Voorschoten in Olanda – Il video (Di martedì 4 aprile 2023) Incidente tra treni in Olanda. A Voorschoten si è verificata una collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci. L’emittente olandese Nos precisa che ci sarebbero diversi feriti, alcuni anche gravi, secondo quanto riferisce Hollands Midden Safety Region. Il portavoce della sicurezza regionale dice che due dei quattro vagoni dei treni passeggeri sono sviati e si trovano accanto alle rotaie. Passeggeri e personale in servizio vengono evacuati. I feriti vengono portati in ospedale. La collisione è avvenuta intorno alle 3:30 del mattino. Non ancora chiara la causa dello scontro. Il traffico ferroviario tra Leida e L’Aja è stato interrotto. April 4, 2023 Il treno merci avrebbe urtato i binari prima di sviare. La parte anteriore del treno passeggeri deragliato è finita in un prato. La ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Incidente train. Asi è verificata una collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci. L’emittente olandese Nos precisa che ci sarebbero diversi feriti, alcuni anche gravi, secondo quanto riferisce Hollands Midden Safety Region. Il portavoce della sicurezza regionale dice che due dei quattro vagoni deipasseggeri sono sviati e si trovano accanto alle rotaie. Passeggeri e personale in servizio vengono evacuati. I feriti vengono portati in ospedale. La collisione è avvenuta intorno alle 3:30 del mattino. Non ancora chiara la causa dello. Il traffico ferroviario tra Leida e L’Aja è stato interrotto. April 4, 2023 Il treno merci avrebbe urtato i binari prima di sviare. La parte anteriore del treno passeggeri deragliato è finita in un prato. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Oggi è in corso uno scontro titanico per la palma della presa di posizione più cretina tra Ignazio La Russa e Rampe… - InFoDifesa : ???? La partecipazione dell'Italia nello scontro tra Cina e Stati Uniti sta diventando un argomento di discussione se… - euronewsit : Scontro tra due treni in Olanda: almeno un morto e decine di feriti. Due convogli si sono scontrati nella notte nei… - mariacarla1963 : RT @toninog2: Fabio Ciabatti: No, non è l’egemonia. Cosa c’è in ballo nello scontro tra Cina e Stati Uniti - repubblica : Olanda, scontro tra treni a Voorschoten. Un passeggero morto e trenta feriti -