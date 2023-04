Lo riprende mentre va a fuoco sul GRA anziché aiutarlo: Francesco Sandrelli è morto, è caccia all’autore del video (Di martedì 4 aprile 2023) Ha combattuto con tutte le sue forze, ma Francesco Sandrelli, pittore di Cortona (in Toscana) non ce l’ha fatta e dopo mesi di agonia ha perso la vita in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere il 24 marzo scorso. Lui viaggiava a bordo della sua Golf, era il 6 febbraio, quando per cause da accertare si è verificato un cortocircuito e l’auto ha preso fuoco. L’abitacolo in fiamme sul GRA, tra Trionfale e Casal del Marmo, l’uomo che cerca di mettersi in salvo, di liberarsi da quelle fiamme. Ma invano. Una tragedia nella tragedia: mentre lui era ormai una torcia umana, qualcuno di passaggio ha pensato bene di tirare fuori dalla tasca lo smartphone e di riprendere quella drammatica scena, poi finita sui social e sulla pagina Welcome To Favelas (che ha deciso di eliminare il video, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Ha combattuto con tutte le sue forze, ma, pittore di Cortona (in Toscana) non ce l’ha fatta e dopo mesi di agonia ha perso la vita in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere il 24 marzo scorso. Lui viaggiava a bordo della sua Golf, era il 6 febbraio, quando per cause da accertare si è verificato un cortocircuito e l’auto ha preso. L’abitacolo in fiamme sul GRA, tra Trionfale e Casal del Marmo, l’uomo che cerca di mettersi in salvo, di liberarsi da quelle fiamme. Ma invano. Una tragedia nella tragedia:lui era ormai una torcia umana, qualcuno di passaggio ha pensato bene di tirare fuori dalla tasca lo smartphone e dire quella drammatica scena, poi finita sui social e sulla pagina Welcome To Favelas (che ha deciso di eliminare il, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SunsetM_8 : @che_fregna Ma mi pare ovvio, cioè uno non è che può rispondere mentre festeggia, adesso che si riprende ti ringrazierà. ?????????? - woodzhope : il cameramen che lo riprende per più di 20 secondi mentre sta semplicemente camminando un po’ lo capisco - mel4nconia : universo in cui manufe riceve questo bigliettino da una sconosciuta, si ferma un attimo e simone si blocca di riman… - Libero_Pensier : @BlackBeard_Ale @LaBombetta76 Questa è inequivocabilmente la scelta più idonea per la bambina, mentre la madre si r… - terence1899 : @M4rkPhilips Pensa dover vivere questa schiavitù per due spicci, 90 minuti ad inquadrarti col telefono mentre gioca… -