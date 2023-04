Liverpool, Klopp spinge per un super colpo a centrocampo (Di martedì 4 aprile 2023) Il Liverpool è pronto ad accontentare Jurgen Klopp: il tecnico tedesco, evidenzia il Times, ha espressamente chiesto l'acquisto di... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Ilè pronto ad accontentare Jurgen: il tecnico tedesco, evidenzia il Times, ha espressamente chiesto l'acquisto di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, Klopp spinge per un super colpo a centrocampo: Il Liverpool è pronto ad accontentare Jurgen Klopp: il te… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Chelsea-Liverpool 0-0: coraggio e aggressività, buona la prima di Saltor. Male Klopp - Mediagol : Chelsea-Liverpool 0-0: coraggio e aggressività, buona la prima di Saltor. Male Klopp - RedGiorgio81 : Mah … prendiamoci questo punto immeritato, che è comunque la pietra tombale su ogni chance di Europa che conta. Sce… - Fedenwski : Il Liverpool già coi titolari in campo è una squadra alla canna del gas, se Klopp si mette a fare le rotazioni in p… -