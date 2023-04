LIVE – Zeppieri-Joao Sousa 3-4, primo turno Atp Estoril 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 4 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zeppieri-Joao Sousa, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Estoril 2023 (terra battuta). Esordio stagionale sul circuito maggiore per il giovane laziale, a caccia di punti preziosi per avvicinarsi ai primi cento giocatori del mondo. L’urna gli ha riservato il veterano portoghese, un passato da top trenta ma oggi molto in ritardo nel ranking mondiale. Quando gioca in casa, tuttavia, Sousa ha sempre dimostrato di poter alzare il LIVEllo, spinto anche dal caloroso pubblico amico. Secondo le quote dei bookmakers sarà Zeppieri a partire con i favori del pronostico. L’azzurro nel recente passato ha già avuto modo di testarsi nel tennis ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta). Esordio stagionale sul circuito maggiore per il giovane laziale, a caccia di punti preziosi per avvicinarsi ai primi cento giocatori del mondo. L’urna gli ha riservato il veterano portoghese, un passato da top trenta ma oggi molto in ritardo nel ranking mondiale. Quando gioca in casa, tuttavia,ha sempre dimostrato di poter alzare illlo, spinto anche dal caloroso pubblico amico. Secondo le quote dei bookmakers saràa partire con i favori del pronostico. L’azzurro nel recente passato ha già avuto modo di testarsi nel tennis ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Its_Iperurania : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - FillerNero : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - TuttocalcioS : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… - solounastella : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel main draw del torneo #ATP250 dell'Estoril ???? In tabellone erano già entrati Marco #Cecchina… -