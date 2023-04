LIVE Juventus-Inter 1-1 | Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA | Lukaku su rigore risponde a Cuadrado per il pareggio finale

(Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.01 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.00 Ecco le pagelle:(3-5-1-1): Perin 7; Gatti 6.5, Bremer 4.5, Danilo 7;7.5, Fagioli 6 (65? Miretti 6.5), Locatelli 6, Rabiot 7, Kostic 6; Di Maria 6 (65? Chiesa 6); Vlahovic 6 (73? Milik 6). All. Allegri 6.(3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6 (81? Dumfries 6), Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 5, Brozovic 5 (81? Asllani 6), Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (68? Gosens 6); Dzeko 5 (68?7), Lautaro 5 (86? Correa 6). All. Inzaghi 5. 22.58 Partita che nel primo tempo è molto godibile con numerose azioni, nella ripresa si abbassa il ritmo ma latrova la rete con. Un ...

Bianconeri e nerazzurri si stanno giocando un pass per la finale. Il primo tempo è finito senza reti, nel secondo la rete di Cuadrado all'83' e il rigore trasformato da Lukaku nel recupero.

22:55 - FINISCE QUI! La prima finalista della Coppa Italia si deciderà nella gara di ritorno, in programma il prossimo 26 aprile. 96' - Giallo anche per Cuadrado ...