LIVE – Juventus-Inter 0-0 | via semifinale andata Coppa Italia!

(Di martedì 4 aprile 2023)è l'incontro valido per ladidi finale diItalia 2022-2023. L'di Simone Inzaghi sfida ladi Massimiliano Allegri. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21, si gioca all'Allianz Stadium di Torino.

I tifosi dellavivono con particolare ansia questo finale di stagione che attende la squadra bianconera, impegnata su più fronti. I ragazzi allenati da Massimiliano Allegri infatti stanno cercando sul campo ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby d'Italia- Inter, semifinale d'andata di Coppa ItaliaÈ tutto pronto per il primo e avvincente round trae Inter. All'Allianz Stadium, le due rivali storiche si troveranno di fronte nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Una sfida che ha assunto un carattere quasi salvifico per la ...... dobbiamo fare un discorso più ampio su quanto costino gli appuntamenti. Eliminiamo la ... così come la Roma, la Lazio, in passato la(episodio del tifoso che mimò l'aeroplano di Superga). ...

LIVE - Juventus-Inter, le ufficiali: niente Asllani, gioca Brozovic. Darmian preferito a Bellanova Fcinternews.it

La Juventus ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) – più nel dettaglio, i bianconeri ...Coppa Italia 2022/2023. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.