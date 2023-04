LIVE Juventus-Inter 0-0 | Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA | tentativo di Dzeko!

(Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? BROZOVIC! Perin risponde con una parata di piede. 31? Darmian al volo manda sull’esterno della rete. 29? Ottimo pressing dellache permette il recupero palla. 27? Destro di Dzeko che viene comodamente parato da Perin. 25? Vlahovic in acrobazia manca il pallone. 23? Danilo al volo non trova la porta. 21? Punizione di Dimarco che finisce sulle mani di Perin. 19? Fallo di Rabiot su Dzeko, punizione favorevole per l’. 17? Acerbi anticipa Vlahovic dopo un pallone lungo. 15?che prova ad alzare il baricentro. 13? Del Piero presente all’Allianz Stadium. 11? Colpo di testa di Lautaro Martinez che finisce fuori. 9? Sinistro di Danilo che finisce largo. 7? Locatelli forza il destro dalla distanza, pallone fuori. 5? Di Maria subito alla ...

Il messaggio di Adani per quel ragazzo scomparso e la storia del trofeo Armando Picchi che anticipava di cinquant'anni il prossimo format della Supercoppa Italiana- INTERDUE COPPE ...Lain questa settimana è di scena in Coppa Italia, ma anche nella prossima è attesa da un confronto extra rispetto al 'solito' campionato. I bianconeri sono impegnati in questo finale bollente ...Bianconeri e nerazzurri si stanno giocando un pass per la finale. Inzaghi schiera in attacco la coppia Lautaro - Dzeko, Allegri risponde con Vlahovic e Di Maria alle sue spalle. Il ritorno è in ...

7' - Molto aggressiva la Juve, mentre Mkhitaryan fa confusione nel gestire la palla. 6' - D'Ambrosio serve Locatelli che calcia di prima intenzione, mandando alto. 4' - Primo spunto della Juve con Di ...La Juve dovrà affrontare in campionato Lazio ... in diretta streaming su Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport ...