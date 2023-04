LIVE Juventus-Inter 0-0 | Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA | sinistro di Kostic fuori!

Leggi su oasport

64? Mkhitaryan sfiora la rete del vantaggio con unradente. 62? Pronti due cambi per la. 60?che costruisce da dietro. 58?diche finisce alto sopra la traversa. 56? Si scalda anche Chiesa nella. 54? Lancio di Angel Di Maria per Rabiot troppo lungo. 52? Fase di spinta dei nerazzurri in questo momento. 50? Si cominciano a scaldare gli uomini delle due panchine. 48? Fagioli per Vlahovic che di testa in tuffo non trova la porta. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Partita assolutamente spettacolare, che vive delle fiammate dei singoli giocatori. Di Maria sfiora il vantaggio per i bianconeri mentre Brozovic chiama al miracolo Perin. A tra poco per il secondo ...