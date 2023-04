LIVE Juventus-Inter 0-0, Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Partita assolutamente spettacolare, che vive delle fiammate dei singoli giocatori. Di Maria sfiora il vantaggio per i bianconeri mentre Brozovic chiama al miracolo Perin. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Juventus-Inter 0-0. 43? Dall’inquadratura televisiva si nota che Fagioli non aveva toccato con la mano, ma invece con il fianco. 41? Giallo per Brozovic, per proteste su un fallo. 39? L’Inter chiede un presunto tocco di mano che non viene ravvisato dalla terna arbitrale. 37? Colpo di testa di Vlahovic centrale su assist di Fagioli. 35? Lancio sbagliato di Barella per Dimarco. 33? BROZOVIC! Perin risponde con una parata di piede. 31? Darmian al volo manda sull’esterno della ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Partita assolutamente spettacolare, che vive delle fiammate dei singoli giocatori. Di Maria sfiora il vantaggio per i bianconeri mentre Brozovic chiama al miracolo Perin. A tra poco per il secondo45?iltempo,0-0. 43? Dall’inquadratura televisiva si nota che Fagioli non aveva toccato con la mano, ma invece con il fianco. 41? Giallo per Brozovic, per proteste su un fallo. 39? L’chiede un presunto tocco di mano che non viene ravvisato dalla terna arbitrale. 37? Colpo di testa di Vlahovic centrale su assist di Fagioli. 35? Lancio sbagliato di Barella per Dimarco. 33? BROZOVIC! Perin risponde con una parata di piede. 31? Darmian al volo manda sull’esterno della ...

