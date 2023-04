LIVE Juve-Inter 1-1: Lukaku su rigore allo scadere, poi viene espulso! (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo round va in scena. Juventus e Inter si affrontano all'Allianz Stadium di Torino (calcio d'inizio ore 21) nella semifinale d'andata... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo round va in scena.ntus esi affrontano all'Allianz Stadium di Torino (calcio d'inizio ore 21) nella semifinale d'andata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - MattiaGallo17 : RT @fcin1908it: LIVE #JuveInter 1-1 (95'): ??LUKAKU Espulso Lukaku dopo il gol per aver esultato sotto la curva della Juve. Ammonito Cuadra… - fcin1908it : LIVE #JuveInter 1-1 (95'): ??LUKAKU Espulso Lukaku dopo il gol per aver esultato sotto la curva della Juve. Ammonit… - fcin1908it : LIVE #JuveInter 1-0 (82' Cuadrado): GOL JUVE Cross dalla sinistra, spizzata a centro area e palla che finisce a Cu… - fcin1908it : LIVE #JuveInter 0-0 (77'): PALLA GOL JUVE Il tiro di Cuadrado diventa un assist per Milik, che da due passi tocca… -