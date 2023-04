LIVE Juve-Inter 1-0 | la sblocca Cuadrado!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - fcin1908it : LIVE #JuveInter 1-0 (82' Cuadrado): GOL JUVE Cross dalla sinistra, spizzata a centro area e palla che finisce a Cu… - fcin1908it : LIVE #JuveInter 0-0 (77'): PALLA GOL JUVE Il tiro di Cuadrado diventa un assist per Milik, che da due passi tocca… - MatteoGufi3 : RT @erclab_tweet: Siamo live! Ad augurarci che la Juve perda, sennò niente commenti - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #JuveInter 0-0 (64'): CAMBI JUVE Esce Di Maria, entra Chiesa Esce Fagioli, entra Miretti -

Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium,e Inter si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...Juventus - Inter, un episodio non è passato indifferente alle telecamere. Cosa è successo nell'azione della partita: i dettagli. Juventus - Inter, durante la sfida di Coppa Italia, nel primo dei due ...Juventus - Inter, l'episodio non è passato indifferente. Adesso i tifosi si sono scatenati sui social: cosa è successo. L'episodio è già al centro delle polemiche social. La situazione riguardante ...

Juventus-Inter 1-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

74' - Cambio nella Juventus: esce Vlahovic ed entra Milik. 73' - Bell'anticipo di Danilo ai danni di D'Ambrosio, il capitano bianconero conquista anche fallo. 72' - Lancio dalle retrovie di Barella a ...Il pullman della Juventus è arrivato all'Allianz Stadium. 19:35 - Il pullman dell'Inter è arrivato allo Stadium. 19:15 - Alcuni tifosi della Juventus sono già all'interno dell'Allianz Stadium in attes ...