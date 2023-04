LIVE Juve-Inter 0-0 | Allegri sceglie Di Maria | Inzaghi con Brozovic in regia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ? 15.00 ?? Juve vs Hellas Verona su FIFA 23! con il team Juventus Dsyre ???? LIVE ?? ?? @DsyreEsports - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #JuveInter 0-0 (3'): OCCASIONE JUVE Di Maria salta Bastoni e si invola verso l'area. Grandissima parata di Handanovic… - fcin1908it : LIVE #JuveInter 0-0 (3'): OCCASIONE JUVE Di Maria salta Bastoni e si invola verso l'area. Grandissima parata di Ha… - ocwsport : RT @erclab_tweet: Siamo live! Ad augurarci che la Juve perda, sennò niente commenti - erclab_tweet : Siamo live! Ad augurarci che la Juve perda, sennò niente commenti -

I tifosi della Juventus vivono con particolare ansia questo finale di stagione che attende la squadra bianconera, impegnata su più fronti. I ragazzi allenati da Massimiliano Allegri infatti stanno ...La Juventus si sta rilanciando alla grande in campionato, ma questa sera è attesa da una grande sfida davvero tutta da seguire. I bianconeri infatti tra poco dovranno vedersela contro l'Inter in una ...Il calcio è uno sport che attira milioni e milioni di persone in tutto il mondo e spesso i tifosi si trovano a parlare delle decisioni prese dall'arbitro. Un lavoro non certo semplice quello del ...

Il Derby d’Italia potrebbe essere l’occasione giusta: all’Allianz Stadium, infatti, va in scena la semifinale di andata della Coppa Italia, contro una Juventus in ottima forma.Il pullman della Juventus è arrivato all'Allianz Stadium. 19:35 - Il pullman dell'Inter è arrivato allo Stadium. 19:15 - Alcuni tifosi della Juventus sono già all'interno dell'Allianz Stadium in ...