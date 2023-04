LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: in palio una fetta di play-off (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12: Casa vuota dopo 10 tiri del primo end 20.08: Guardia centrale e a destra per l’Italia dopo 4 tiri del primo end 20.02: In corso la presentazione delle squadre 19.58: Questa la classifica del round robin dopo 5 giornate: 1 Sweden 5 5 0 2 Switzerland 6 5 1 3 Japan 5 4 1 3 Norway 5 4 1 3 Scotland 5 4 1 6 Canada 5 3 2 6 Italy 5 3 2 8 Czech Republic 5 2 3 9 United States 6 2 4 10 Germany 5 1 4 11 Korea 6 1 5 12 New Zealand 5 0 5 12 Türkiye 5 0 5 19.55: Le prime 2 classificate voleranno DIRETTAmente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. Lo scorso anno gli azzurri terminarono terzi dopo la prima fase, superando poi la Svizzera nella gara di qualificazione ed arrendendosi in semifinale alla Svezia, per poi ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12: Casa vuota dopo 10 tiri del primo end 20.08: Guardia centrale e a destra per l’dopo 4 tiri del primo end 20.02: In corso la presentazione delle squadre 19.58: Questa la classifica del round robin dopo 5 giornate: 1 Sweden 5 5 0 2 Switzerland 6 5 1 3 Japan 5 4 1 3 Norway 5 4 1 3 Scotland 5 4 1 6 Canada 5 3 2 6 Italy 5 3 2 8 Czech Republic 5 2 3 9 United States 6 2 4 10 Germany 5 1 4 11 Korea 6 1 5 12 New Zealand 5 0 5 12 Türkiye 5 0 5 19.55: Le prime 2 classificate volerannomente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. Lo scorso anno gli azzurri terminarono terzi dopo la prima fase, superando poi la Svizzera nella gara di qualificazione ed arrendendosi in semifinale alla Svezia, per poi ...

