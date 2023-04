LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: dalle 20.00 scontro diretto determinante (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, sesto incontro degli azzurri dei Mondiali di curling 2023 Orario, programmi, Tv e streaming dei Mondiali di curling – Cronaca di Italia-Scozia – Cronaca di Italia-Canada – Cronaca di Italia-Turchia – Cronaca di Italia-Svizzera – Cronaca di Italia-Germania Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, sesto incontro degli azzurri dei Mondiali di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladi, sesto incontro degli azzurri deidiOrario, programmi, Tv e streaming deidi– Cronaca di-Scozia – Cronaca di-Canada – Cronaca di-Turchia – Cronaca di-Svizzera – Cronaca di-Germania Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladi, sesto incontro degli azzurri deidi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : Che voglia di ascoltarti live in Italia caro Ed ?? A riguardo vi ricordiamo che il 16 aprile si terrà a Milano uno s… - santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - passione_inter : ?? JUVENTUS INTER in Diretta! Live reaction Coppa Italia [NO Streaming] - Nick_cannonier : ... vince da tanto tempo un Mondiale, e per quanto finora ha dimostrato in pista, tutta Italia si affida a lui per… -