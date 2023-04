LIVE Italia-Norvegia 8-9, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli scandinavi vincono all’extra end ma quanti rimpianti azzurri! (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.17: La cronaca di Italia-Nuova Zelanda sarà disponibile su OA Sport nelle prime ore di domattina. Grazie per averci seguito e buonanotte! 23.15: Non è stata la stessa Italia delle ultime partite, poco preciso Retornaz e tanti errori per gli azzurri che subniscono una sconfitta pesantissima nella rincorsa ad un posto nei play-off ed ora sanno di non poter più sbagliare, a partire dalla sfida di questa notte con la Nuova Zelanda 23.14: La mette Ramsfjell e la Norvegia batte l’Italia 9-8 ma non mancano i rimpianti in casa azzurra 23.13: La bocciata di Retornaz, due stone azzurre nella casa ma ora sarà gioco facile per Ramsfjell andarsi a prendere il punto 23.11: La bocciata perfetta di Ramsfjell che piazza la stone norvegese a ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.17: La cronaca di-Nuova Zelanda sarà disponibile su OA Sport nelle prime ore di domattina. Grazie per averci seguito e buonanotte! 23.15: Non è stata la stessadelle ultime partite, poco preciso Retornaz e tanti errori per gli azzurri che subniscono una sconfitta pesantissima nella rincorsa ad un posto nei play-off ed ora sanno di non poter più sbagliare, a partire dalla sfida di questa notte con la Nuova Zelanda 23.14: La mette Ramsfjell e labatte l’9-8 ma non mancano iin casa azzurra 23.13: La bocciata di Retornaz, due stone azzurre nella casa ma ora sarà gioco facile per Ramsfjell andarsi a prendere il punto 23.11: La bocciata perfetta di Ramsfjell che piazza la stone norvegese a ...

