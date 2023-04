LIVE Italia-Norvegia 8-8, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano! Si va all’extra end (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri 22.56: Restare a galla anche nei momenti difficili: questo l’Italia ha imparato a farlo! Oggi non tutto ha funzionato a dovere in casa azzurra ma la squadra Italiana è riuscita a restare aggrappata al match e ora ha un’altra opportunità! 22.55: IL PRIMO ERRORE DI RAMSFJELL! Il norvegese non trova la bocciata e l’Italia ruba miracolosamente la mano, portandosi sull’8-8! Ora extra end con mano norvegese! Situazione riaperta ma è dura 22.54: Due stone azzurre a punto prima dell’ultimo tiro di Ramsfjell che deve trovare l’angolo giusto per una bocciata non difficile 22.53: Retornaz piazza la guardia centrale e Ramsfjell la boccia. Mancano solo due tiri 22.49: Due stone azzurre a punto ma senza guardia quando mancano gli ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri 22.56: Restare a galla anche nei momenti difficili: questo l’ha imparato a farlo! Oggi non tutto ha funzionato a dovere in casa azzurra ma la squadrana è riuscita a restare aggrappata al match e ora ha un’altra opportunità! 22.55: IL PRIMO ERRORE DI RAMSFJELL! Il norvegese non trova la bocciata e l’ruba miracolosamente la mano, portandosi sull’8-8! Ora extra end con mano norvegese! Situazione riaperta ma è dura 22.54: Due stone azzurre a punto prima dell’ultimo tiro di Ramsfjell che deve trovare l’angolo giusto per una bocciata non difficile 22.53: Retornaz piazza la guardia centrale e Ramsfjell la boccia. Mancano solo due tiri 22.49: Due stone azzurre a punto ma senza guardia quando mancano gli ...

