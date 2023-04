LIVE Italia-Norvegia 7-8, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: un punto di vantaggio e mano per gli scandinavi nell’ultimo end (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40: Disastroso Retornaz questa sera! Non solo non rischia la bocciata ma va a colpire la guardia svedese nel tentativo di andare a conquistare il secondo punto che avrebbe solo allungato l’agonia… Un punto per l’Italia che serve a poco. I norvegesi hano la mano e il vantaggio si un punto all’ultimo end. La possono perdere solo loro ma di sicuro l’Italia non ha fatto abbastanza per vincerla questa partita 22.39: Guardia bassa sulla destra per la Svezia. Ora Retornaz deve giocare il tutto per tutto e togliere la stone svedese dalla casa. Non è facile 22.36: Bravo Ramsfjell a inserire la stone in appoggio a quella azzurra a punto con la copertura della guardia svedese 22.33: ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.40: Disastroso Retornaz questa sera! Non solo non rischia la bocciata ma va a colpire la guardia svedese nel tentativo di andare a conquistare il secondoche avrebbe solo allungato l’agonia… Unper l’che serve a poco. I norvegesi hano lae ilsi unall’ultimo end. La possono perdere solo loro ma di sicuro l’non ha fatto abbastanza per vincerla questa partita 22.39: Guardia bassa sulla destra per la Svezia. Ora Retornaz deve giocare il tutto per tutto e togliere la stone svedese dalla casa. Non è facile 22.36: Bravo Ramsfjell a inserire la stone in appoggio a quella azzurra acon la copertura della guardia svedese 22.33: ...

