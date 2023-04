LIVE Italia-Norvegia 5-7, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: triplo punto per gli scandinavi nel sesto end (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Dopo 4 tiri del settimo end stone svedese a punto 21.44: Serviva rischiare, Retornaz non lo ha fatto e l’Italia ha subito tre punti. Ancora una volta discutibile la scelta dello skip azzurro. Bravo Ramsfjell a trovare la bocciata precisa e a togliere solo la stone azzurra. Tre punti per la Norvegia che torna in vantaggio 21-42: Retornaz sceglie la precisione e piazza la stone azzurra a punto con la copertura della guardia 21.41: Bravo Ramsfjell che trova la doppia bocciata, adesso le stone svedesi a punto sono due e non è facile l’ultimo tiro di Retornaz che uno spiraglio per liberare la casa dalle stone avversarie potrebbe averlo ma serve la perfezione 21.39: Sempre due stone azzurre a punto quando ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50: Dopo 4 tiri del settimo end stone svedese a21.44: Serviva rischiare, Retornaz non lo ha fatto e l’ha subito tre punti. Ancora una volta discutibile la scelta dello skip azzurro. Bravo Ramsfjell a trovare la bocciata precisa e a togliere solo la stone azzurra. Tre punti per lache torna in vantaggio 21-42: Retornaz sceglie la precisione e piazza la stone azzurra acon la copertura della guardia 21.41: Bravo Ramsfjell che trova la doppia bocciata, adesso le stone svedesi asono due e non è facile l’ultimo tiro di Retornaz che uno spiraglio per liberare la casa dalle stone avversarie potrebbe averlo ma serve la perfezione 21.39: Sempre due stone azzurre aquando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : Che voglia di ascoltarti live in Italia caro Ed ?? A riguardo vi ricordiamo che il 16 aprile si terrà a Milano uno s… - santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - vincenzovin95 : HARRY POTTER LA SERIE REBOOT, JOKER 2 FOTO, SECRET INVASION E GLI ALTRI ... - News24_it : Juventus-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport -