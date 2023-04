LIVE – Italia-Norvegia 5-4 | Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA

(Di martedì 4 aprile 2023) Latestualedi, partita valevole per la decima sessione del round robin deididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della località canadese per conquistare una vittoria e guadagnare posizioni in classifica. Non sarà però facile battere la formazione norvegese, che ha aperto la rassegna iridata con tre successi in altrettanti match. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00ne di martedì 4 aprile ad, in Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : Che voglia di ascoltarti live in Italia caro Ed ?? A riguardo vi ricordiamo che il 16 aprile si terrà a Milano uno s… - santegidionews : LIVE! Conferenza di benvenuto dei profughi da Grecia e Libano. Oggi trovate una nuova casa in #Italia, dove trovere… - ItalianAirForce : 'Questi #100anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegate ci hanno reso una forza aerea all’avanguard… - zazoomblog : LIVE – Juventus-Inter 0-0 via semifinale andata Coppa Italia! - #Juventus-Inter #semifinale #andata… - KksalGrkem : RT @PamelaBerroa22: Sky Sport Uno Italia?? [??Live??] Italian Cup ]?? ???? Juventus ?? Inter Milan ???? #JuveInter Like ??+ Retweet ?? https://t… -

...Picchi che anticipava di cinquant'anni il prossimo format della Supercoppa Italiana JUVENTUS - INTERDUE COPPE NERAZZURRE IN 120 GIORNI Gennaio e maggio del 2022 , gli ultimi due derby d'...Bianconeri e nerazzurri si stanno giocando un pass per la finale. Inzaghi schiera in attacco la coppia Lautaro - Dzeko, Allegri risponde con Vlahovic e Di Maria alle sue spalle. Il ritorno è in ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppatra Juve e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium, Juve e Inter si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa...

LIVE Italia-Norvegia 0-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: subito mano rubata da 2 degli scandinavi OA Sport

match di ritorno della semifinale della Coppa Italia 2022-2023. Non ci sono ancora i palinsesti completi ma la partita sarà molto probabilmente trasmessa in diretta tv su Canale 5; in diretta ...Ron sarà in concerto il prossimo 14 aprile 2023 al Gran Teatro Morato di Brescia con il suo nuovo tour teatrale “Sono un figlio Live Tour”. Biglietti in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketon ...