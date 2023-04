LIVE Italia-Norvegia 5-4, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: tre punti nel quinto end per l’Italia che passa in vantaggio! (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23: E SONO TRE punti Italia! Gli azzurri, dopo un avvio titubante, hanno giocato molto bene questo quinto end e ora sono in vantaggio! 21.22: Ne riesce a colpire due e dunque con una buona bocciata l’Italia potrà portarsi in vantaggio 21.21: Ora sono quattro le stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro dei norvegesi. Arriverà una bocciata potente, vediamo quante stone riesce ad allontanare 21.19: Non precisa la bocciata dei norvegesi, restano due stone azzurre nella parte centrale della casa, anche se solo una a punto. Situazione interessante 21.17: ora sono due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 21.16: Stone azzurra al centro della casa dopo dieci tiri 21.13: La doppia bocciata di Arman che ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23: E SONO TRE! Gli azzurri, dopo un avvio titubante, hanno giocato molto bene questoend e ora sono in21.22: Ne riesce a colpire due e dunque con una buona bocciata l’potrà portarsi in vantaggio 21.21: Ora sono quattro le stone azzurre a punto quando manca l’ultimo tiro dei norvegesi. Arriverà una bocciata potente, vediamo quante stone riesce ad allontanare 21.19: Non precisa la bocciata dei norvegesi, restano due stone azzurre nella parte centrale della casa, anche se solo una a punto. Situazione interessante 21.17: ora sono due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 21.16: Stone azzurra al centro della casa dopo dieci tiri 21.13: La doppia bocciata di Arman che ...

