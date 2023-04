LIVE Italia-Norvegia 0-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: subito mano rubata da 2 degli scandinavi (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: Stone norvegese a punto dopo i primi 8 tiri del secondo end 20.19: Inizia come peggio non si poteva l’incontro con il doppio errore di Retornaz che manda la stone a sbattere contro la guardia norvegese. mano rubata da 2 dei norvegesi e strada in salita per gli azzurri 20.17: Serve una bocciata doppia per evitare che la Norvegia rubi la mano 20.16: L’errore di retornaz che manca la bocciata, c’è una stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 20.12: Casa vuota dopo 10 tiri del primo end 20.08: Guardia centrale e a destra per l’Italia dopo 4 tiri del primo end 20.02: In corso la presentazione delle squadre 19.58: Questa la classifica del round robin dopo 5 giornate: 1 Sweden 5 5 0 2 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25: Stone norvegese a punto dopo i primi 8 tiri del secondo end 20.19: Inizia come peggio non si poteva l’incontro con il doppio errore di Retornaz che manda la stone a sbattere contro la guardia norvegese.da 2 dei norvegesi e strada in salita per gli azzurri 20.17: Serve una bocciata doppia per evitare che larubi la20.16: L’errore di retornaz che manca la bocciata, c’è una stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri alla fine dell’end 20.12: Casa vuota dopo 10 tiri del primo end 20.08: Guardia centrale e a destra per l’dopo 4 tiri del primo end 20.02: In corso la presentazione delle squadre 19.58: Questa la classifica del round robin dopo 5 giornate: 1 Sweden 5 5 0 2 ...

