LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Ide Schelling vince la seconda tappa, secondo Matteo Sobrero! (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In seconda posizione si piazza Matteo Sobrero, al terzo posto posto il francese David Gaudu. IDEEEEEEE Schelling! Che finale per l’olandese della Bora-Hansgrohe che domina gli ultimo 150 metri battendo tutti sul traguardo di Leitza! 150 metri… 500 metri all’arrivo. 17.30 ULTIMO CHILOMETRO! 17.30 Si prosegue velocissimi in discesa. 17.29 Solo 2 km all’arrivo! 17.29 Menata di Alex Aranburu (Movistar) che prova ad allungare. 17.28 Sono 3 i km all’arrivo! Adesso si va a 60 km/h. 17.27 Si scollina con il gruppo compatto. I big, fra cui anche Jonas Vingegaard, si portano davanti. Siamo in piena discesa! 17.25 Niente da fare! David de la Cruz viene ripreso: gruppo compatto! 17.24 Calmejane e Balderstone vengono ripresi. Rimane sono de la Cruz all’attacco. 17.23 Il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInposizione si piazzaSobrero, al terzo posto posto il francese David Gaudu. IDEEEEEEE! Che finale per l’olandese della Bora-Hansgrohe che domina gli ultimo 150 metri battendo tutti sul traguardo di Leitza! 150 metri… 500 metri all’arrivo. 17.30 ULTIMO CHILOMETRO! 17.30 Si prosegue velocissimi in discesa. 17.29 Solo 2 km all’arrivo! 17.29 Menata di Alex Aranburu (Movistar) che prova ad allungare. 17.28 Sono 3 i km all’arrivo! Adesso si va a 60 km/h. 17.27 Si scollina con il gruppo compatto. I big, fra cui anche Jonas Vingegaard, si portano davanti. Siamo in piena discesa! 17.25 Niente da fare! David de la Cruz viene ripreso: gruppo compatto! 17.24 Calmejane e Balderstone vengono ripresi. Rimane sono de la Cruz all’attacco. 17.23 Il ...

