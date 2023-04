LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: esplode la corsa, Landa in testa con altri tre attaccanti a 35 km dall’arrivo (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Sono 35 i km all’arrivo! 16.38 Facciamo ordine! Mikel Landa e Jon Barrenetxea hanno ripreso Javier Romo e Alan Jousseaume: ora in testa sono in 4 con 41? di vantaggio sul gruppo. 16.35 La corsa ora è indirizzata verso il traguardo volante di Doneztebe. Si affronta la discesa prima di pensare alla seconda ascesa dell’Arkiski. 16.32 Jesús Ezquerra si stacca da Landa e Barrenetxea venendo riassorbito dal gruppo. 16.27 Il gruppo dei 5 fuggitivi si è spezzato: in testa sono rimasti Javier Romo e Alan Jousseaume, alle loro spalle a 48? ci sono: Mikel Landa, Jesús Ezquerra e Jon Barrenetxea. 16.25 esplode la corsa! E’ scattato Mikel Landa dal gruppo con ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Sono 35 i km all’arrivo! 16.38 Facciamo ordine! Mikele Jon Barrenetxea hanno ripreso Javier Romo e Alan Jousseaume: ora insono in 4 con 41? di vantaggio sul gruppo. 16.35 Laora è indirizzata verso il traguardo volante di Doneztebe. Si affronta la discesa prima di pensare alla seconda ascesa dell’Arkiski. 16.32 Jesús Ezquerra si stacca dae Barrenetxea venendo riassorbito dal gruppo. 16.27 Il gruppo dei 5 fuggitivi si è spezzato: insono rimasti Javier Romo e Alan Jousseaume, alle loro spalle a 48? ci sono: Mikel, Jesús Ezquerra e Jon Barrenetxea. 16.25la! E’ scattato Mikeldal gruppo con ...

