LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci provano Calmejane e Balderstone a meno di 15 km dal traguardo (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Alla fine della salita mancano poco meno di 9 km. 17.09 Ora è uscito dal gruppo il francese Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), a cui si è aggiunto lo spagnolo Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros). I due hanno 7? di vantaggio sul gruppo. 17.07 Sono 15 i km al traguardo! 17.04 Landa e Alan Jousseaume vengono ripresi dal gruppo! Inizia l’attacco all’ultima salita. 16.59 Jon Barrenetxea e Javier Romo hanno perso contatto dal gruppetto di testa: ora sono rimasti in due in avanscoperta. 16.55 Il gruppo sta recuperando i fuggitivi: ora è solo a 10?. 16.52 Sono 25 i km al traguardo! 16.49 Al traguardo volante precedente all’attacco della salita dell’Arkiski, Mikel Landa si è preso 3 secondi di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Alla fine della salita mancano pocodi 9 km. 17.09 Ora è uscito dal gruppo il francese Lilian(Intermarché-Circus-Wanty), a cui si è aggiunto lo spagnolo Abel(Caja Rural – Seguros). I due hanno 7? di vantaggio sul gruppo. 17.07 Sono 15 i km al! 17.04 Landa e Alan Jousseaume vengono ripresi dal gruppo! Inizia l’attacco all’ultima salita. 16.59 Jon Barrenetxea e Javier Romo hanno perso contatto dal gruppetto di testa: ora sono rimasti in due in avanscoperta. 16.55 Il gruppo sta recuperando i fuggitivi: ora è solo a 10?. 16.52 Sono 25 i km al! 16.49 Alvolante precedente all’attacco della salita dell’Arkiski, Mikel Landa si è preso 3 secondi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _baekhyunvelvet : RT @itssjwekwe: @killva0 @yngi91 e gli amici lo stavano prendendo in giro. Quindi ha preso e ha cacciato tutti dalla live perché ha detto c… - anna_tpwk_ : @btsflowerflower @itssjwekwe 2) le altre persone con cui ha fatto le live lo prendono/lo hanno preso solo in giro p… - uolftreno : non farai il like e ti indiretto quindi? ?? — In due anni da questo profilo mai fatto un indiretto perché la mia opi… - wintaermore : ieri ho riparlato di sta cosa e stanotte mi sono risognata taehyung ma non ricordo NULLA solo che c’era lui quindi… - evilb4stard : @yoonkiglossD Non è strano, però sembra che alcune volte lo prendano in giro nelle live -