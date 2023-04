(Di martedì 4 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45in discesa dopo lo scollinamento relativo alla salita dell’Etxauri. 14.40 I sei in fuga hanno 6 minuti di vantaggio. 14.35 Sono 6 i, 5 spagnoli e 1 francese: Javier Romo (Astana Qazaqstan Team), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Jon Barrenetxea (Caja Rural–Seguros), Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi) e Alan Jousseaume (TotalEnergies). 14.30 Dentro ildella secondadeldei. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadeldei...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 120 km al traguardo, 6 i fuggitivi di giornata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023: nuova frazione della corsa a tappe spagnol ...