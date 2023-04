Lite in parrocchia nel Messinese | ministrante accoltella un ottantenne che raccoglie le offerte

(Di martedì 4 aprile 2023) L'anziano in particolare, riferisce La Gazzetta del Sud, ha partecipato alla messa prefestiva di sabato - occupandosi della raccolta dellee, come era solito fare, della chiusura della chiesa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GDS_it : Un ministrante accoltella un 80enne in parrocchia e getta nello sgomento la comunità di Sant'Elena a Messina, si… -

Pare in realtà che anche l'aggressore 53enne fosse solito frequentare la, prestando saltuariamente servizio come ministrante all'altare. Sotto choc il sacerdote , già provato nel fisico a ...Pare in realtà che anche l'aggressore 53enne fosse solito frequentare la, prestando saltuariamente servizio come ministrante all'altare. Sotto choc il sacerdote , già provato nel fisico a ...nata in

Lite in parrocchia, ministrante accoltella un ottantenne che raccoglie le offerte Giornale di Sicilia

Una lite per futili motivi sarebbe alla base dell'accoltellamento di stamattina all'Annunziata, dietro l'ex ospedale Margherita . Subito individuato ...Un uomo, un ottantenne, è stato accoltellato questa mattina all'Annunziata, dietro l'ex ospedale Margherita . Sembra che alla base del fatto di sangue ci sia ...