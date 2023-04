L’Italia non fallirà la missione. Fitto e Giorgetti rassicurano sul Pnrr (Di martedì 4 aprile 2023) Non sono giorni facili per L’Italia e il Pnrr, che per lo Stivale vale oltre 200 miliardi di euro (qui l’intervento dell’economista Luigi Paganetto). L’occhio di Bruxelles è ben aperto su Roma, anche se il governo di Giorgia Meloni è fortemente intenzionato a condurre la nave in porto. Ovvero a garantire il raggiungimento di tutti target di investimenti, che poi sono la garanzia che l’Ue chiede per lo sblocco dei fondi. Tutto questo mentre il Tesoro è ancora in attesa di incassare la terza rata: 19 miliardi che l’Europa ha rimandato a fine aprile e congelati per via di alcune perplessità in ambito energetico e infrastrutturale (porti ed energia su tutti). Giancarlo Giorgetti conosce lo stato dell’arte. E per questo, incontrando il commissario alla Programmazione e al Bilancio, l’austriaco Johannes Hahn, ha inteso rassicurare l’Europa. ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Non sono giorni facili pere il, che per lo Stivale vale oltre 200 miliardi di euro (qui l’intervento dell’economista Luigi Paganetto). L’occhio di Bruxelles è ben aperto su Roma, anche se il governo di Giorgia Meloni è fortemente intenzionato a condurre la nave in porto. Ovvero a garantire il raggiungimento di tutti target di investimenti, che poi sono la garanzia che l’Ue chiede per lo sblocco dei fondi. Tutto questo mentre il Tesoro è ancora in attesa di incassare la terza rata: 19 miliardi che l’Europa ha rimandato a fine aprile e congelati per via di alcune perplessità in ambito energetico e infrastrutturale (porti ed energia su tutti). Giancarloconosce lo stato dell’arte. E per questo, incontrando il commissario alla Programmazione e al Bilancio, l’austriaco Johannes Hahn, ha inteso rassicurare l’Europa. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : L’Italia attende la riforma fiscale da 50 anni. Se la destra a settembre avesse consentito l’approvazione definitiv… - parentetweet : In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social gr… - AStramezzi : Un articolo di ??@DiegoFusaro? Elezioni Finlandia, la clamorosa sconfitta di Sanna Marin: l'ingresso nella Nato no… - massimods : RT @parentetweet: In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social grazie a… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: “In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro”, dice Artem Ru… -

La Francia avrà un progetto di legge sul fine vita entro sei mesi Le assemblee civiche estratte a sorte si moltiplicano ormai in tutto il mondo per deliberare su temi dove la politica tradizionale non riesce a dare risposta. L'Italia prenda esempio: di fronte all'... Vinitaly 2023, Veneto presenta moneta da 5 euro dedicata a Prosecco e Granseola ... la Moneta da 5 euro che celebra la regione nel nord Italia ... Zaia: sono felice di questa moneta da collezione "Ringraziamo l'artista ... approfondimento Tajani ospite a Vinitaly: "Ambientalismo non sia ... Aiuti di Stato: nuovi modelli UE per le revisioni deI PNRR PNRR: mappa interattiva in tempo reale 3 Aprile 2023 Per l' Italia la scadenza è particolarmente importante, non solo perché sarà possibile integrare il PNRR, ma anche per affrontare la questione ... Le assemblee civiche estratte a sorte si moltiplicano ormai in tutto il mondo per deliberare su temi dove la politica tradizionaleriesce a dare risposta.prenda esempio: di fronte all'...... la Moneta da 5 euro che celebra la regione nel nord... Zaia: sono felice di questa moneta da collezione "Ringraziamo'artista ... approfondimento Tajani ospite a Vinitaly: "Ambientalismosia ...PNRR: mappa interattiva in tempo reale 3 Aprile 2023 Perla scadenza è particolarmente importante,solo perché sarà possibile integrare il PNRR, ma anche per affrontare la questione ... Auto Elettrica. L'Italia che non ha paura del 2035 Il Sole 24 ORE