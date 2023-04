L’Italia ha un problema: questa opposizione (Di martedì 4 aprile 2023) Forse è una banalità ricordarlo tutte le volte, ma in una democrazia che funziona decisamente bene c’è un governo che funziona e un’opposizione che fa il suo dovere. Beh, sull’opposizione che fa il suo dovere abbiamo qualche dubbio. Ci siamo interrogati sulle tante critiche che si potevano fare a questo governo e questa settimana abbiamo visto certe dichiarazioni da parte di esponenti importanti dell’opposizione che ci hanno fatto riflettere. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Porro-Editoriale-1.mp4 De Benedetti ha detto che il governo oggi è mano a una figurina demente. Poi si è detto che è un governo che ha sulla propria coscienza i morti di Cutro, quindi sostanzialmente complice degli scafisti e degli assassini. Ma non solo: è pure un governo che vuole recuperare alcune tradizioni naziste, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 aprile 2023) Forse è una banalità ricordarlo tutte le volte, ma in una democrazia che funziona decisamente bene c’è un governo che funziona e un’che fa il suo dovere. Beh, sull’che fa il suo dovere abbiamo qualche dubbio. Ci siamo interrogati sulle tante critiche che si potevano fare a questo governo esettimana abbiamo visto certe dichiarazioni da parte di esponenti importanti dell’che ci hanno fatto riflettere. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Porro-Editoriale-1.mp4 De Benedetti ha detto che il governo oggi è mano a una figurina demente. Poi si è detto che è un governo che ha sulla propria coscienza i morti di Cutro, quindi sostanzialmente complice degli scafisti e degli assassini. Ma non solo: è pure un governo che vuole recuperare alcune tradizioni naziste, ...

