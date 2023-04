L' islamizzazione del Vecchio Contintente l' ha racconta il più realista di tutti noi

(Di martedì 4 aprile 2023) Il titolo è quasi erotico: “La dolce conquista”. Il sottotitolo è invece molto malinconico: “L’Europa si arrende all’Islam”. L’autore non può essere che Giulio Meotti, il piùdinoi, l’uomo che ha accettato il ruolo tragico di Cassandra, di profeta inascoltato e inviso. In questo libro edito da Cantagalli, con contributi di alcuni fra i massimi intellettuali del nostro tempo, a cominciare da Richard Millet e Michel Onfray, descrive le tappe dell’delanzi Decrepito Continente. A pagina 436 si spinge a elencare i possibili rimedi: “Chiudere i confini esterni dell’Unione Europea restringendo il diritto di asilo”, “selezionare l’immigrazione su base culturale e religiosa”, “cancellare mezzo secolo di politiche multiculturali a favore dell’assimilazione”, “fermare la cancel culture”, ...

Nel suo nuovo libro "La dolce conquista. L'Europa si arrende all'Islam", Giulio Meotti accetta il ruolo tragico di Cassandra, di profeta inascoltato e inviso. E descrive le tappe della resa ...«L’emergenza di queste ore si chiama Tunisia. Non possiamo abbandonare la Tunisia, perché se cade questo governo rischiamo di avere i Fratelli musulmani che sono fonte di grande instabilità. Non ci po ...